Оптовые цены на дизтопливо опустились ниже 20 гривен за литр

Стоимость дизтоплива в мелкооптовом сегменте опустилась ниже 20 гривен за литр, последний раз ниже 20 гривен за литр оптовые цены опускались в сентябре 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга оптового рынка “Консалтинговой группы А-95”, передает enkorr.

Отмечается, что цена бензовозных партий с нефтебаз в Коростене, где торгуется преимущественно белорусское топливо, 16 августа снизилась до 19,90 грн/л. С такой ценой в рынок выходили “Фактор” и UPG. За неделю средняя цена автопартий дизтоплива в Коростене опустилась на 30 коп./л.

“Анвитрейд” и “Альянс Энерго Трейд” 16 августа озвучивали цены на трубопроводное дизтопливо в Новоград-Волынском в пределах 20,20-20,25 грн/л. Поставки дизтоплива по трубопроводу “ПрикарпатЗападтранс” с 1 августа прекращены, трейдеры предлагают к реализации накопленные в июле остатки.

По словам участников рынка, 17 августа автоналив с трубопроводных терминалов в Новоград-Волынском и Смыге осуществляться не будет”, – говорится в сообщении.

В столичном регионе цены за неделю снизились на 50 коп./л. “Терминал Ойл” и “Альянс Ойл Украина” предлагали топливо по 20,20 грн/л, “Укртатнафта” с нефтебазы возле Борисполя торгует по 20,05 грн/л.

В южных регионах цены снизились до 20,70-20,90 грн/л. Orange Oil предлагал туркменское дизтопливо из Килии (Одесская обл.) по 20,90 грн/л, “Альянс Энерго Трейд” из Южного выходил с ценой 20,70 грн/л.