Работу отделений Укрпочты можно будет оценить при помощи QR-кода

В Укрпочте запустили систему оценки качества работы сотрудников и отделений компании. Для этого необходимо будет отсканировать QR-код и поставить оценку.

Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский.

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«Укрпочта запустила оценку качества работы наших отделений с помощью QR-кода», – сообщил Смелянский.

Отмечается, что в отделениях почты установят таблички, на которых будет изображен QR-код. После сканирования кода откроется интернет-страница, на которой можно будет поставить оценку качества работы того отделения, в котором установлена ​​табличка.