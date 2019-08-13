В Нафтогазе обнародовали цены на газ для промышленности в сентябре

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Цена газа для промышленных потребителей в сентябре не меняется.
Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.
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“НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 сентября 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования”, – говорится в сообщении.
Цены на природный газ с ресурса компании бдут зависеть от объемов закупки и условий оплаты.
В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене:
По сравнению с ценами на август 2019 года, в сентябре цены не изменены.
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