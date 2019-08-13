В Нафтогазе обнародовали цены на газ для промышленности в сентябре

Цена газа для промышленных потребителей в сентябре не меняется.

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

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“НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 сентября 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования”, – говорится в сообщении.

Цены на природный газ с ресурса компании бдут зависеть от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене:

При условии предварительной оплаты до периода (календарный месяц) поставки газа 4 640,00 (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). При условии оплаті в течение или после периода (календарный месяц) поставки газа 5 204,00 (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

По сравнению с ценами на август 2019 года, в сентябре цены не изменены.

Справка Finance.ua:

С 1 октября 2015 года введен в действие Закон Украины «О рынке природного газа», которым предусмотрено, что поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим Законом.