Кредитную ставку можно снизить на 9% за счет госфондов - эксперт

В Украине нужен механизм компенсации кредитной ставки за счет государственных фондов.

Такое мнение выразил экономист Алексей Кущ.

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«В Украине есть возможность понизить процентные ставки, скажем так, искусственным способом, то есть, используя механизм компенсации части процентной ставки по кредиту», – говорит эксперт.

Сейчас в Украине кредитный рычаг не работает. Кредитный рычаг – это ситуация, когда рентабельность бизнеса выше, чем процент по кредиту. Тогда можно развивать бизнес и возвращать кредит, а если процент по кредиту выше, чем рентабельность, то это путь к вымыванию оборотных средств и банкротству.

Чтобы применить кредитование по широкому спектру, нужно решить вопрос с компенсацией кредитной ставки. Экономист уточнил, что для этого нужно создавать специальные государственные фонды для компенсации процентных ставок – это понизит на 8-9% стоимость кредитных средств для заемщиков.