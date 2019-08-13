0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Кредитную ставку можно снизить на 9% за счет госфондов - эксперт

Кредитную ставку можно снизить на 9% за счет госфондов - эксперт

В Украине нужен механизм компенсации кредитной ставки за счет государственных фондов.

Такое мнение выразил экономист Алексей Кущ.

Читайте также: ЕЦБ готовит влиятельный пакет мер для поддержки экономики еврозоны

«В Украине есть возможность понизить процентные ставки, скажем так, искусственным способом, то есть, используя механизм компенсации части процентной ставки по кредиту», – говорит эксперт.

Выбрать выгодный кредит

Сейчас в Украине кредитный рычаг не работает. Кредитный рычаг – это ситуация, когда рентабельность бизнеса выше, чем процент по кредиту. Тогда можно развивать бизнес и возвращать кредит, а если процент по кредиту выше, чем рентабельность, то это путь к вымыванию оборотных средств и банкротству.

Чтобы применить кредитование по широкому спектру, нужно решить вопрос с компенсацией кредитной ставки. Экономист уточнил, что для этого нужно создавать специальные государственные фонды для компенсации процентных ставок – это понизит на 8-9% стоимость кредитных средств для заемщиков.

По материалам ГолосUA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.