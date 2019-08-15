Налоговики советуют киевлянам сверить данные по плате за землю

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Столичные налоговики советуют киевлянам, которые должны уплатить налог за землю, провести сверку данных по своему земельному участку. Для этого нужно обращаться в контролирующий орган по месту нахождения участка с письменным заявлением.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в г. Киеве.
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“Главное управление ГФС в г. Киеве напоминает, что в случае возникновения вопросов относительно начисленных сумм по плате за землю с физических лиц, налогоплательщики имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка для проведения сверки данных”, – говорится в сообщении.
Сверку данных можно провести по:
В случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и данными налогоплательщика он оказал на основании оригиналов документов, в течение 10 рабочих дней должен производиться перерасчет суммы налога.
После этого контролирующий орган вручает плательщику новое налоговое уведомление – решение (НУР), а предыдущее НУР считается отмененным / отозванным.
Для проведения сверки плательщикам необходимо иметь при себе:
Телефоны для справок в каждом районе:
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