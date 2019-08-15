Налоговики советуют киевлянам сверить данные по плате за землю

Столичные налоговики советуют киевлянам, которые должны уплатить налог за землю, провести сверку данных по своему земельному участку. Для этого нужно обращаться в контролирующий орган по месту нахождения участка с письменным заявлением.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в г. Киеве.

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“Главное управление ГФС в г. Киеве напоминает, что в случае возникновения вопросов относительно начисленных сумм по плате за землю с физических лиц, налогоплательщики имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка для проведения сверки данных”, – говорится в сообщении.

Сверку данных можно провести по:

размеру площади земельного участка, находящегося в собственности и/или пользовании налогоплательщика;

права на пользование льготой по уплате налога;

размеру ставки налога;

начисленной суммы налога.

В случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и данными налогоплательщика он оказал на основании оригиналов документов, в течение 10 рабочих дней должен производиться перерасчет суммы налога.

После этого контролирующий орган вручает плательщику новое налоговое уведомление – решение (НУР), а предыдущее НУР считается отмененным / отозванным.

Для проведения сверки плательщикам необходимо иметь при себе:

оригиналы документов, подтверждающих право на землю,

право пользования льготами и тому подобное.

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