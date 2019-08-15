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Налоговики советуют киевлянам сверить данные по плате за землю

Налоговики советуют киевлянам сверить данные по плате за землю

Столичные налоговики советуют киевлянам, которые должны уплатить налог за землю, провести сверку данных по своему земельному участку. Для этого нужно обращаться в контролирующий орган по месту нахождения участка с письменным заявлением.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в г. Киеве.

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“Главное управление ГФС в г. Киеве напоминает, что в случае возникновения вопросов относительно начисленных сумм по плате за землю с физических лиц, налогоплательщики имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка для проведения сверки данных”, – говорится в сообщении.

Сверку данных можно провести по:

  • размеру площади земельного участка, находящегося в собственности и/или пользовании налогоплательщика;
  • права на пользование льготой по уплате налога;
  • размеру ставки налога;
  • начисленной суммы налога.

В случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и данными налогоплательщика он оказал на основании оригиналов документов, в течение 10 рабочих дней должен производиться перерасчет суммы налога.

После этого контролирующий орган вручает плательщику новое налоговое уведомление – решение (НУР), а предыдущее НУР считается отмененным / отозванным.

Для проведения сверки плательщикам необходимо иметь при себе:

  • оригиналы документов, подтверждающих право на землю,
  • право пользования льготами и тому подобное.

Телефоны для справок в каждом районе:

  • Голосеевский: 454-67-32.
  • Дарницкий: 454-66-53.
  • Деснянский: 454-67-22.
  • Днепровский: 454-66-29.
  • Оболонский: 454-66-50.
  • Печерский: 454-66-50.
  • Подольский: 454-66-53.
  • Святошинский: 454-66-29.
  • Соломенский: 454-66-53.
  • Шевченковский: 454-66-32.
По материалам Finance.UA
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