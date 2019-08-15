В США представили обновленный космопорт для космических туристов

Компания Virgin Galactic представила обновленный частный космопорт «Америка» – космодром и центр управления суборбитальными полетами, что будет способствовать развитию космического туризма.

Об этом сообщает DW.

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База расположена в пустыне, примерно в 50 километрах к востоку от города Трут-ор-Консекуенсес.

Как пояснили в компании, центр «в первую очередь ориентирован на выполнение космических полетов», а также включает ряд зон (в частности, зал ожидания для пассажиров), которые «будут использоваться клиентами Virgin Galactic, их друзьями и членами их семей».

Кроме того, журналистам презентовали самолет-носитель VMS Eve, созданный компанией Scaled Composites LLC для запусков космического корабля SpaceShipTwo – частного суборбитального пилотируемого космического корабля многоразового использования.