В США представили обновленный космопорт для космических туристов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Virgin Galactic представила обновленный частный космопорт «Америка» – космодром и центр управления суборбитальными полетами, что будет способствовать развитию космического туризма.
Об этом сообщает DW.
Читайте также: В космос за $59 млн: В 2020 году на МКС снова отправят туристов
База расположена в пустыне, примерно в 50 километрах к востоку от города Трут-ор-Консекуенсес.
Как пояснили в компании, центр «в первую очередь ориентирован на выполнение космических полетов», а также включает ряд зон (в частности, зал ожидания для пассажиров), которые «будут использоваться клиентами Virgin Galactic, их друзьями и членами их семей».
Кроме того, журналистам презентовали самолет-носитель VMS Eve, созданный компанией Scaled Composites LLC для запусков космического корабля SpaceShipTwo – частного суборбитального пилотируемого космического корабля многоразового использования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Иностранцы массово скупили госдолг Украины - экспертПозавчера, 21:00 - 16405 7
Зарплаты британцев растут самыми быстрыми темпами за 11 летВчера, 13:09 - 885 1
Названы аэропорты с самым дорогим таксиВчера, 12:06 - 1648 1
В Украине предлагают проектировать современные парки с навигацией и Wi-FiВчера, 20:16 - 134 1
Зарплаты в Украине растут преимущественно у сотрудников высшего звенаВчера, 10:00 - 1446 1
Уволившись, выплаты можно получать еще 9 месяцевВчера, 07:17 - 42422
До конца года курс гривны существенно не снизится - банкирыВчера, 09:23 - 3026
Apple покинула тройку лидеров рынка смартфоновВчера, 03:22 - 2855
Как уровень образования влияет на зарплату в УкраинеВчера, 15:29 - 2847
Каких украинских специалистов ждут в ЕвропеВчера, 11:09 - 2333
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 1492 2
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 7524 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1220
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1541
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 1131 2