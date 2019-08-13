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На "Мотор Сич" сообщили причину перехода на неполную рабочую неделю

На "Мотор Сич" сообщили причину перехода на неполную рабочую неделю

Компания Мотор Сич с 1 сентября переходит на 4-дневную рабочую неделю из-за отсутствия контрактов и прекращения производства отдельных видов продукции.

Об этом говорится в приказе предприятия.

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Согласно приказу №224 от 13 августа, переход на 4-дневную рабочую неделю будет осуществлен в связи с прекращением выполнения работ по отдельным видам продукции, сложностью в заключении новых контрактов, невозможностью нормального функционирования производства из-за отсутствия комплектующих изделий и агрегатов, а также с целью ужесточения контроля над расходованием фондов и энергоресурсов.

Мотор Cич производит авиадвигатели и газотурбинные установки.

По материалам НВ
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