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"Мотор Сич" сокращает рабочую неделю до 4 дней

"Мотор Сич" сокращает рабочую неделю до 4 дней

Запорожское предприятие “Мотор Сич” переходит на сокращенную рабочую неделю. Рабочие говорят, что со временем будет и сокращение персонала.

Об этом сообщают сами сотрудники завода.

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“13 августа вечером был подписан приказ о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Пятница будет выходным уже с 1 сентября. Ранее четыре дня разрешалось работать тем сотрудникам, которые не задействованы в производственном процессе, а сейчас дополнительный выходной будет абсолютно у всех заводчан. Мы не знаем, что будет дальше. Ждем”, – говорит собеседник агентства, попросивший не называть его.

На официальном сайте предприятия информации о причинах такого решения пока нет.

По материалам УКРИНФОРМ
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