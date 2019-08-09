"Мотор Сич" сокращает рабочую неделю до 4 дней

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Запорожское предприятие “Мотор Сич” переходит на сокращенную рабочую неделю. Рабочие говорят, что со временем будет и сокращение персонала.
Об этом сообщают сами сотрудники завода.
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“13 августа вечером был подписан приказ о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Пятница будет выходным уже с 1 сентября. Ранее четыре дня разрешалось работать тем сотрудникам, которые не задействованы в производственном процессе, а сейчас дополнительный выходной будет абсолютно у всех заводчан. Мы не знаем, что будет дальше. Ждем”, – говорит собеседник агентства, попросивший не называть его.
На официальном сайте предприятия информации о причинах такого решения пока нет.
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