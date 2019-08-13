По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (31,085 млн и 31,733 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (34 и 33), максимальный курс продажи доллара 25,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,30-25,31 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 67 активных заявок по доллару на сумму 62,842 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,3500 – 2 22225,3000 – 10 00025,3000 – 12 00025,2800 – 34 00025,2800 – 30 00025,2800 – 120 00025,2700 – 111 11125,2700 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,2500 – 10 000

25,2500 – 10 000

25,2500 – 10 000

25,2800 – 10 000

25,2800 – 20 000

25,3000 – 20 000

25,3000 – 10 000

25,3000 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,3373 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,2526 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.