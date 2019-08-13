Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (31,085 млн и 31,733 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (34 и 33), максимальный курс продажи доллара 25,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,30-25,31 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 67 активных заявок по доллару на сумму 62,842 млн грн, которые распределились следующим образом:
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,2500 – 10 000
25,2500 – 10 000
25,2500 – 10 000
25,2800 – 10 000
25,2800 – 20 000
25,3000 – 20 000
25,3000 – 10 000
25,3000 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,3373 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,2526 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Мотор Сич" сокращает рабочую неделю до 4 днейВчера, 15:38 - 1973 17
Налоговая создала антирейтинг убыточных компаний крупного бизнесаВчера, 19:00 - 1443 11
Литовская компания построила уникальную солнечную электростанциюВчера, 14:30 - 3613 7
Как в областях Украины ремонтируют дороги (инфографика)Вчера, 13:00 - 2583 6
НБУ планирует запретить использовать деньги с ФЛП-счета на собственные нуждыОколо часа назад - 1195 5
Какие доходы принимаются во внимание при назначении субсидииВчера, 14:03 - 48658 1
"Укрзализныця" остановила 20 поездов за двое суток из-за кражВчера, 22:29 - 17717 1
Регулятор вдвое снизил тариф на услуги УкрэнергоВчера, 20:03 - 6757
Обвал фондового рынка США стал крупнейшим в 2019 годуВчера, 12:01 - 5373 5
Декларационная кампания-2019: Киевлянин заплатил миллиард налога на доходыВчера, 15:03 - 4876 1
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)Вчера, 11:10 - 512
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 6000 4
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1010
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1337
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 964 2