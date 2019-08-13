На OpenMarket продают пассажирский самолет за 4,5 миллиона

На продажу через OpenMarket (ГП “СЕТАМ”) выставлен пассажирский самолет Як-40 1976 года выпуска по цене 4,5 миллиона гривен.

Читайте также: Мотор Сич сокращает рабочую неделю до 4 дней

“Самолет имеет заводской номер 9610546, государственный регистрационный знак UR-CDW. ВС изготовлено Киевским авиационным заводом, имеет регистрационное удостоверение воздушного судна №РП 1986/4 от 06.11.2006”, – отмечается в сообщении.

Последняя дата эксплуатации – ориентировочно в 2013 году.

Сейчас самолет находится на территории аэропорта “Киев им. Сикорского” (Жуляны).

Ранее воздушное судно принадлежало Международной транспортной компании.

Аукцион по продаже назначен на 12 сентября 2019 года.