На OpenMarket продают пассажирский самолет за 4,5 миллиона

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На продажу через OpenMarket (ГП “СЕТАМ”) выставлен пассажирский самолет Як-40 1976 года выпуска по цене 4,5 миллиона гривен.
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“Самолет имеет заводской номер 9610546, государственный регистрационный знак UR-CDW. ВС изготовлено Киевским авиационным заводом, имеет регистрационное удостоверение воздушного судна №РП 1986/4 от 06.11.2006”, – отмечается в сообщении.
Последняя дата эксплуатации – ориентировочно в 2013 году.
Сейчас самолет находится на территории аэропорта “Киев им. Сикорского” (Жуляны).
Ранее воздушное судно принадлежало Международной транспортной компании.
Аукцион по продаже назначен на 12 сентября 2019 года.
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