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На OpenMarket продают пассажирский самолет за 4,5 миллиона

На OpenMarket продают пассажирский самолет за 4,5 миллиона

На продажу через OpenMarket (ГП “СЕТАМ”) выставлен пассажирский самолет Як-40 1976 года выпуска по цене 4,5 миллиона гривен.

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“Самолет имеет заводской номер 9610546, государственный регистрационный знак UR-CDW. ВС изготовлено Киевским авиационным заводом, имеет регистрационное удостоверение воздушного судна №РП 1986/4 от 06.11.2006”, – отмечается в сообщении.

Последняя дата эксплуатации – ориентировочно в 2013 году.

Сейчас самолет находится на территории аэропорта “Киев им. Сикорского” (Жуляны).

Ранее воздушное судно принадлежало Международной транспортной компании.

Аукцион по продаже назначен на 12 сентября 2019 года.

По материалам Центр транспортных стратегий
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