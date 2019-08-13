Platon присоединился к Всеукраинской ассоциации финансовых компаний с целью улучшения рынка микрофинансирования

15.08.19 сервис Platon , что сейчас обслуживает более 1000 клиентов, стал членом Всеукраинской ассоциации финансовых компаний. ВАФК – мощный и надежный представитель финансового сектора, который зарекомендовал себя как эффективная площадка для решения задач и актуальных вопросов в деятельности финансовых компаний, увеличение прибыльности бизнеса и построения стабильного финансового рынка в целом.

Platon является лидером в поставке платежных услуг в Микрофинансовом секторе Украины, а это более 60% рынка PDL. Команда уже начала вносить свой вклад в развитие рынка микрофинансирования, а именно, запустила серию исследовательских материалов, с которыми можно ознакомиться на онлайн-издании PayspaceMagazine.

«Да, действительно, микрофинансирования резко возрастает, и это довольно предсказуемо. Сейчас мы не только предлагаем нашим клиентам подключить передовые платежные решения, но и готовим исследовательский материал с актуальными данными, показателями сезонности и др. », – отмечает куратор маркетинговой политики Platon, Гела Слюсарчук.

В рамках ежегодной конференции MFOAtiSummit представитель Platon Андрей Батарин также представил программное решение Payer Score, благодаря которому есть возможность получить более полную статистику по заемщику. Релиз продукта запланирован на 4 квартал 2019 года.

Представители ассоциации ВАФК отметили, что основная миссия компании – это, конечно, решение задач и проблем небанковских финансовых учреждений для увеличения прибыльности бизнеса и развития кредитования, а также формирование четкого законодательного поля для существования микрокредитования. Именно поэтому дальнейшее сотрудничество с новым членом Ассоциации имеет цель способствовать улучшению рынка микрофинансирования и расширения его границ.

«Я надеюсь, что мы действительно сможем стать сильной командой и довольно скоро можно будет увидеть результаты нашего плодотворного сотрудничества» – акцентировала Анна Замазеева, Председатель Правления Ассоциации «ВАФК».