Офис президента объяснил, почему заблокировали финансирование городам

ОП заблокировал финансирование местным бюджетам на социально-экономическое развитие для недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, несущих коррупционные риски.

Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос Экономической правды.

В пресс-службе Офиса президента заявляют, что “представители старой власти, заканчивая свою каденцию и понимая, что договоренности о коррупционных схемах с новой властью достичь нельзя, пытаются создать все условия для освоения бюджетного финансирования”.

“Цель Президента как гаранта конституционных прав граждан – предотвратить реализацию этого негативного сценария”, – пояснили мотивацию по данному решению.

Временное приостановление финансирования решений правительства сделано с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, запланированных на предусмотренные распоряжениями инфраструктурные проекты, говорят в ОП.

“С целью обеспечения благосостояния украинцев проекты, на которые выделено финансирование указанными выше распоряжениями, будут пересмотрены новым составом Кабинета Министров. Запланированные инфраструктурные проекты будут реализованы в самые быстрые сроки”, – говорится в ответе.