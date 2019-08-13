Офис президента объяснил, почему заблокировали финансирование городам

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ОП заблокировал финансирование местным бюджетам на социально-экономическое развитие для недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, несущих коррупционные риски.
Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос Экономической правды.
В пресс-службе Офиса президента заявляют, что “представители старой власти, заканчивая свою каденцию и понимая, что договоренности о коррупционных схемах с новой властью достичь нельзя, пытаются создать все условия для освоения бюджетного финансирования”.
“Цель Президента как гаранта конституционных прав граждан – предотвратить реализацию этого негативного сценария”, – пояснили мотивацию по данному решению.
Временное приостановление финансирования решений правительства сделано с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, запланированных на предусмотренные распоряжениями инфраструктурные проекты, говорят в ОП.
“С целью обеспечения благосостояния украинцев проекты, на которые выделено финансирование указанными выше распоряжениями, будут пересмотрены новым составом Кабинета Министров. Запланированные инфраструктурные проекты будут реализованы в самые быстрые сроки”, – говорится в ответе.
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