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Amazon будет отдавать непроданный товар на благотворительность

Amazon будет отдавать непроданный товар на благотворительность

Компания Amazon запустит программу, в рамках которой будет передавать нераспроданные или возвращенные товары сторонних продавцов благотворительным организациям.

Об этом сообщается в пресс-релизе ритейлера.

Программа получила название “Пожертвования Amazon”. В ее рамках компания планирует передавать сотни тысяч товаров, которые поставщики не смогли продать, в некоммерческие организации США и Британии. Именно этих двух стран коснется нововведение.

О том, что Amazon запускает эту программу, ранее написал CNBC. По данным телеканала, участие в FBA станет опцией по умолчанию для всех сторонних продавцов, однако они будут иметь возможность отказаться от этого. Задача программы, отмечает CNBC, – уменьшить количество товаров, которые приходится выбрасывать, найти им применение и помочь окружающей среде.

По материалам Ведомости
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