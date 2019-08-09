Стали известны оклады сотрудников Пенсионного фонда Украины

Заработная плата (оклад) председателя правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) составляет 24 тысячи гривен в месяц, а его заместителя – чуть больше 20 тысяч гривен. При этом уже директор департамента ПФУ имеет оклад в 14 520 гривен, а его заместитель – 11 700 грн, сообщили изданию “Комментарии” в ответ на запрос в ПФУ.

Как отмечается, штатная численность работников аппарата Пенсионного фонда Украины включает 252 единицы, но по факту сейчас работают лишь 176 сотрудников.

Вдвое меньше председателя правления ПФУ имеет оклад начальник самостоятельного управления. Его ежемесячная заработная плата (оклад) достигает 12 190 гривен. Заместитель начальника самостоятельного управления получает ещё меньше – 11 100 гривен. Не слишком отличается оклад и у самого начальника самостоятельного отдела, который имеет 11 490 гривен ежемесячно, а также его заместителя с окладом в 10 710 гривен. Довольно несущественная разница окладов и у начальника управления в составе департамента – 11 100 гривен, а также его заместителя – 10 610 гривен.

Куда меньше в Пенсионном фонду Украины зарабатывает начальник отдела в составе департамента, самостоятельного управления. Его оклад составляет – 10 000 гривен. У заместителя ещё меньше – 8 990 гривен. Заведующий сектором в составе департамента, самостоятельного управления и отдела получает 8 810 гривен.

Меньше всего в ПФУ, как и по сути в других министерствах, получают специалисты. К примеру, оклад главного специалиста достигает лишь 8000 гривен, ведущего специалиста – 6 310 гривен.

Самые низкие зарплаты (оклады) в Пенсионном фонде получают ведущий инспектор – 4 790 гривен и ведущий инженер – 4790 гривен.

Выше перечисленные оклады работников ПФУ утвержденные по штатному расписанию на 2019 год.