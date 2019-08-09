В Украине планируют изменить порядок прохождения таможенного контроля для автомобилистов

В Украине планируют изменить порядок прохождения пограничного и таможенного контроля для лиц, пересекающих границу на легковых автомобилях.

Об этом новый глава Львовской области Маркиян Мальский написал на своей странице в Facebook.

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“Выступаю с очередной инициативой, которая, надеюсь, уже скоро заработает и уже поддержана общественностью! В течение нескольких недель планирую реализовать изменения, каким образом происходит пересечение гражданами границы автотранспортом”, – говорится в сообщении.

Что предлагает чиновник:

Лица смогут оставаться в транспортном средстве, а паспорта у них будут брать сотрудники пунктов пересечения границ, подходя к соответствующим автомобилям.

Справка Finance.ua:

Необходимые документы, которые нужно иметь с собой, чтобы пересечь границу: