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В Украине планируют изменить порядок прохождения таможенного контроля для автомобилистов

В Украине планируют изменить порядок прохождения таможенного контроля для автомобилистов

В Украине планируют изменить порядок прохождения пограничного и таможенного контроля для лиц, пересекающих границу на легковых автомобилях.

Об этом новый глава Львовской области Маркиян Мальский написал на своей странице в Facebook.

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“Выступаю с очередной инициативой, которая, надеюсь, уже скоро заработает и уже поддержана общественностью! В течение нескольких недель планирую реализовать изменения, каким образом происходит пересечение гражданами границы автотранспортом”, – говорится в сообщении.

Что предлагает чиновник:

  • Лица смогут оставаться в транспортном средстве, а паспорта у них будут брать сотрудники пунктов пересечения границ, подходя к соответствующим автомобилям.

Справка Finance.ua:

Необходимые документы, которые нужно иметь с собой, чтобы пересечь границу:

  • Заграничный паспорт и действительная виза для въезда в страны зоны Шенген.
  • Регистрационное удостоверение на автомобиль (техпаспорт).
  • В случае пользования чужим автомобилем – нотариальная доверенность от владельца.
  • В случае выезда за границу на служебном автомобиле (оформленным на юридическое лицо или организацию), при таможенном контроле будут требовать показать маршрутный лист или путевку.
  • Страховой полис – «Зеленая карта».
По материалам Finance.UA
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