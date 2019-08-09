Немецкая компания будет сотрудничать с "Укргидроэнерго" в строительстве ГЭС

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
«Укргидроэнерго» подписало Меморандум о сотрудничестве с немецкой компанией «Inpec Engineering GmbH» (Германия).
Об этом сообщает пресс-центр Укргидроэнерго.
Читайте также: В Украине могут ввести почасовую подачу воды
Накануне подписания документа между сторонами состоялся ряд встреч, во время которых компании ознакомились с опытом друг друга в реализации проектов гидроэнергетического строительства и модернизации гидроэлектростанций.
“Украинские гидроэнергетики ознакомили немецких коллег с перспективными проектами строительства ЗАО «Укргидроэнерго», обсудили возможности сотрудничества в сфере гидроэнергетики и совместной реализации проектов «Строительство Каневской ГАЭС», «Строительство Каховской ГЭС-2» и «Строительство третьей очереди Днестровской ГАЭС»”, – отмечается в сообщении.
После подписания Меморандума украинская и немецкая стороны договорились о сотрудничестве в вопросе строительства гидроэлектростанций в Украине.
“Укргидроэнерго ищет партнеров для реализации инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для стабильной работы энергосистемы, ведь стратегической целью Общества является обеспечение энергосистемы Украины электроэнергией и резервом мощности благодаря гидроресурсам рек Днепр и Днестр”, – отмечают в компании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Нафтогаз" одержал победу над "Газпромом": тот выплатит $2,6 млрд по решению арбитражаВчера, 17:01 - 2482 17
Конечное энергопотребление Украине необходимо уменьшить на 30% до 2030 годаВчера, 15:32 - 613 8
Украина выиграла тендер на поставку самолетов Ан-178 в ПеруВчера, 14:45 - 1385 5
Обвал фондового рынка США стал крупнейшим в 2019 году5 ч. назад - 2106 4
У Президента заявили, что повышение тарифов на электричество требует вмешательства правоохранителейВчера, 16:30 - 1268 4
Автомобилистов предупредили о схеме развода на деньгиВчера, 20:40 - 38701 1
Какие доходы принимаются во внимание при назначении субсидии3 ч. назад - 4722
Миллионные убытки: В Нафтогазе посчитали, во сколько обойдется бюджету льготный газ для Ахметова7 ч. назад - 3054 2
Межбанк: "нервы" импортеров сыграли за долларВчера, 18:10 - 2989
Toyota изменит имидж автомобилей17 ч. назад - 2829
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)5 ч. назад - 197
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕСПозавчера, 15:34 - 5336 3
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 921
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1230
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 895 2