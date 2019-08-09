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Немецкая компания будет сотрудничать с "Укргидроэнерго" в строительстве ГЭС

Немецкая компания будет сотрудничать с "Укргидроэнерго" в строительстве ГЭС

«Укргидроэнерго» подписало Меморандум о сотрудничестве с немецкой компанией «Inpec Engineering GmbH» (Германия).

Об этом сообщает пресс-центр Укргидроэнерго.

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Накануне подписания документа между сторонами состоялся ряд встреч, во время которых компании ознакомились с опытом друг друга в реализации проектов гидроэнергетического строительства и модернизации гидроэлектростанций.

“Украинские гидроэнергетики ознакомили немецких коллег с перспективными проектами строительства ЗАО «Укргидроэнерго», обсудили возможности сотрудничества в сфере гидроэнергетики и совместной реализации проектов «Строительство Каневской ГАЭС», «Строительство Каховской ГЭС-2» и «Строительство третьей очереди Днестровской ГАЭС»”, – отмечается в сообщении.

После подписания Меморандума украинская и немецкая стороны договорились о сотрудничестве в вопросе строительства гидроэлектростанций в Украине.

“Укргидроэнерго ищет партнеров для реализации инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для стабильной работы энергосистемы, ведь стратегической целью Общества является обеспечение энергосистемы Украины электроэнергией и резервом мощности благодаря гидроресурсам рек Днепр и Днестр”, – отмечают в компании.

По материалам Finance.UA
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