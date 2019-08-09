0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Криптовалюта Leo обогнала TRON в рейтинге CoinMarketCap

Криптовалюта Leo обогнала TRON в рейтинге CoinMarketCap

15 августа новая криптовалюта Leo обогнала монету TRON.

Такие данные опубликованы в статистике CoinMarketCap.

Читайте также: Курс биткоина пробил психологическую отметку

TRON упал до 14 позиции по суммарной стоимости, а Leo (валюта, которая стартовала в мае этого года) оказался на его месте, заняв 12 позицию.

Согласно информации от рыночного поставщика данных CoinMarketCap, TRON опустился на две позиции вниз, а его место заняла молодая криптовалюта Leo. Напомним, что еще весной этого года TRON несколько раз поднимался до 10 места, но не задерживался там надолго.

Сейчас криптовалюта UNUS SED LEO (LEO) обменивается по курсу 1,24 доллара США, а стоимость TRON после падения более чем на 14% превышает 0,017217 доллара. Сравнивая суммарную стоимость активов, капитализация LEO остановилась на отметке 1,3 млрд долларов США, а капитализация TRON упала до 1,1 миллиарда долларов США.

По материалам Cryptobit.media
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.