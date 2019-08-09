Криптовалюта Leo обогнала TRON в рейтинге CoinMarketCap

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15 августа новая криптовалюта Leo обогнала монету TRON.
Такие данные опубликованы в статистике CoinMarketCap.
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TRON упал до 14 позиции по суммарной стоимости, а Leo (валюта, которая стартовала в мае этого года) оказался на его месте, заняв 12 позицию.
Согласно информации от рыночного поставщика данных CoinMarketCap, TRON опустился на две позиции вниз, а его место заняла молодая криптовалюта Leo. Напомним, что еще весной этого года TRON несколько раз поднимался до 10 места, но не задерживался там надолго.
Сейчас криптовалюта UNUS SED LEO (LEO) обменивается по курсу 1,24 доллара США, а стоимость TRON после падения более чем на 14% превышает 0,017217 доллара. Сравнивая суммарную стоимость активов, капитализация LEO остановилась на отметке 1,3 млрд долларов США, а капитализация TRON упала до 1,1 миллиарда долларов США.
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