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Apple покинула тройку лидеров рынка смартфонов

Apple покинула тройку лидеров рынка смартфонов

Наиболее известные компании, занимающиеся глобальной рыночной аналитикой, опубликовали квартальные отчёты о мировых продажах смартфонов.

По оценкам экспертов, впервые за долгое время позиция Apple в рейтинге производителей заметно пошатнулась.

По данным агентства IHS Markit, глобальные поставки iPhone с апреля по июнь были столь низкими, что это позволило конкурентам вытеснить Apple из тройки лидеров. С результатом в 35,3 миллиона устройств она уступила позиции не только Samsung и Huawei, но и OPPO, а Xiaomi, продавшая около 30 миллионов смартфонов, стала для Apple серьёзным конкурентом.

Эксперты считают, что OPPO смогла заинтересовать европейских мобильных операторов выпуском моделей с поддержкой сетей пятого поколения. Это привело к росту продаж на 13% в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года — 31,9 против 36,2 миллиона устройств соответственно.

Рост в текущем отчётном периоде, по мнению аналитиков, удалось продемонстрировать только Samsung и Huawei. Последняя может столкнуться с проблемами в текущем квартале — отношения компании с американским правительством по-прежнему носят напряжённый характер.

Впрочем, в оценках маркетинговых аналитиков нет единого мнения. Отчёты компаний Canalys, Strategy Analytics и Counterpoint отличаются от данных IHS Markit — согласно их статистике, Apple по-прежнему входит в тройку лидеров среди производителей смартфонов.

По материалам internetua.com
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