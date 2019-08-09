Как собрать ребенка в школу и не переплатить при этом

Пока дети наслаждаются последними неделями каникул, родители уже вовсю готовятся к новому учебному году. Для семей, в которых есть школьники, август по расходам сопоставим с предновогодним декабрем. Мы подготовили шесть советов о том, как не переплатить, собирая ребенка в школу.

1. Не закупайтесь в ближайшем магазине

Времени до начала учебного года осталось мало. Но не спешите отовариваться в первой попавшейся торговой точке. Если поискать, всегда можно купить дешевле. Пройдитесь по магазинам, рынкам. Конец лета – время школьных базаров, на которых многое из школьных принадлежностей можно приобрести на 10%-40% дешевле, чем в магазинах.

2. Торгуйтесь

Обязательно делайте это на рынках. У торговцев школьной «амуницией» сейчас сезон, и они не стесняются накручивать цены. При этом они понимают, что он скоро закончится. Многие, чтобы не «замораживать» деньги в непроданной школьной форме, запросто могут скинуть от 5 до 10 % от начальной цены.

Не стесняйтесь торговаться и в магазинах. Особенно, если вы знаете, что где-то неподалеку торгуют похожими рюкзаками или школьными костюмами. Скажите об этом продавцу или администратору, и вам могут сделать скидку.

3. Покупайте оптом

Канцелярские принадлежности старайтесь покупать впрок: на весь учебный год или больше. Можно сделать коллективную покупку вместе со знакомыми или соседями. Так у вас есть шанс сэкономить до 20%. К тому же вы надолго забудете об этой статье расходов.

4. Изучайте цены в интернет-магазинах

Онлайн площадкам не нужно платить за аренду торговых точек. Поэтому они могут себе позволить делать хорошие скидки. Часто, помимо этого, они предлагают и бесплатную доставку. Вы сможете сэкономить и деньги, и время.

5. Помните о программах лояльности

Товарами для школы сейчас торгуют почти все. Первое, что вы увидите, зайдя, к примеру, в любой «Эпицентр» – школьная форма. Канцелярские принадлежности лежат на самых видных полках в «Сильпо», «Фуршете», Novus. Во всех этих и многих других магазинах есть программы лояльности. Потратив немалую сумму на школу, вы заработаете бонусы, которые сможете потратить на будущие покупки. Этим нужно пользоваться.

6. Не бойтесь брать кредиты

У многих кредиты ассоциируются с переплатами, но это не совсем так. В период тотальных распродаж или активного сезона – как, например, наша подготовка к школе – за счёт кредитных средств можно купить товары с существенной скидкой и хорошо сэкономить, даже с учётом оплаты по кредиту. Правильный кредит способен снизить нагрузку на семейный бюджет в периоды крупных расходов. В том числе и в канун начала учебного года.

Хороший пример – сезонный целевой кредит «Школьный» в Идея Банке. Банк предлагает до 10 000 гривен на 2 два года без дополнительных страховок. Погашать его можно как равными платежами, так и досрочно – дополнительных комиссий за это банк не берет. Для оформления нужно прийти в ближайшее отделение Идея Банка с паспортом и идентификационным кодом.