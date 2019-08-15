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Как выглядит первый турецкий аэромобиль (фото)

Как выглядит первый турецкий аэромобиль (фото)

В Турции представили первый одноместный аэромобиль Cezeri.

Устройство оснастили четырьмя пропеллерами для вертикального взлета. Презентация Cezeri состоится на технологической ярмарке в Стамбуле.

Пока неизвестно никаких характеристик транспорта. Производитель опубликовал сборочный цех и визуализацию автомобиля, который внешне напоминает квадрокоптер. Сейчас транспорт ожидает ряд серьезных тестов.

Создала аэромобиль турецкая компания Baykar Makina. Она занимается разработкой и производством различных беспилотных летательных аппаратов, а также выпуском военной техники.

По материалам Газета по-Украински
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