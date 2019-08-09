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Литовская компания построила уникальную солнечную электростанцию

Литовская компания построила уникальную солнечную электростанцию

Компания Global BOD Group (Литва) построила новую уникальную электростанцию ​​«Солнечный Вольногорск».

Об этом сообщил Вольногорский городской совет в Facebook.

«Эта солнечная электростанция станет первой в своем роде в Европе и будет работать в качестве рабочей модели и наглядного примера для солнечных проектов нового поколения на территории всего Евросоюза», – говорится в сообщении.

Отмечено, что европейская компания Global BOD Group вкладывает инвестиции в город Вольногорск и регион в целом с целью как можно более быстрой интеграции Украины в европейскую семью. В течение пяти лет «Солнечный Вольногорск» создаст 20 высокотехнологичных рабочих мест, подпишет контракты с местными охранными, коммунальными, строительными, логистическими и технологическими компаниями и специалистами.

В горсовете уверяют, что новая солнечная электростанция не окажет негативного влияния на окружающую среду, ведь она нового поколения мощностью 2 МВт и будет использовать инновационную технологию двусторонних солнечных панелей в сочетании с современной системой отслеживания солнечной энергии.

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Новая технология позволит производить на 40% больше электроэнергии по сравнению с традиционной солнечной электростанцией такого же масштаба.

Считается, что новый проект укрепит возможности Украины и ускорит движение к более чистой экономике, основанной на эффективном использовании возобновляемых источников энергии.

По материалам УКРИНФОРМ
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