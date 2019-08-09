Миллионные убытки: В Нафтогазе посчитали, во сколько обойдется бюджету льготный газ для Ахметова

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На заседании Кабинет Министров Украины решил обязать НАК “Нафтогаз Украины” поставлять газ на Луганскую ТЭС, которая входит в холдинг ДТЭК, по цене 2,895 тыс. грн за тыс. куб. м. Это почти на 40% дешевле текущей цены газа по ПСО.
Об этом заявила пресс-служба компании.
“Это постановление является попыткой осуществить скрытое субсидирование частной компании из государственного бюджета. В этом году 90% прибыли Нафтогаза за 2018 год, согласно правительственному распоряжению, было перечислено в государственный бюджет. Заставляя Нафтогаз поставлять газ частной структуре по искусственно заниженной цене, правительство лишает доходов государственный бюджет 2020 года”, – говорится в сообщении.
Выполнение правительственного решения только в августе повлечет убытки для Нафтогаза в размере более 100 млн грн в месяц. При продолжении ситуации в зимний период с ростом рыночных цен и объемов потребления сумма убытков будет достигать 250-300 млн гривен ежемесячно.
Руководство “Нафтогаза” уверено, что это решение создает опасный прецедент прямого вмешательства государства в отношения между субъектами хозяйствования и подрывает рыночные принципы функционирования энергетического рынка Украины.
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