Миллионные убытки: В Нафтогазе посчитали, во сколько обойдется бюджету льготный газ для Ахметова

На заседании Кабинет Министров Украины решил обязать НАК “Нафтогаз Украины” поставлять газ на Луганскую ТЭС, которая входит в холдинг ДТЭК, по цене 2,895 тыс. грн за тыс. куб. м. Это почти на 40% дешевле текущей цены газа по ПСО.

Об этом заявила пресс-служба компании.

“Это постановление является попыткой осуществить скрытое субсидирование частной компании из государственного бюджета. В этом году 90% прибыли Нафтогаза за 2018 год, согласно правительственному распоряжению, было перечислено в государственный бюджет. Заставляя Нафтогаз поставлять газ частной структуре по искусственно заниженной цене, правительство лишает доходов государственный бюджет 2020 года”, – говорится в сообщении.

Выполнение правительственного решения только в августе повлечет убытки для Нафтогаза в размере более 100 млн грн в месяц. При продолжении ситуации в зимний период с ростом рыночных цен и объемов потребления сумма убытков будет достигать 250-300 млн гривен ежемесячно.

Руководство “Нафтогаза” уверено, что это решение создает опасный прецедент прямого вмешательства государства в отношения между субъектами хозяйствования и подрывает рыночные принципы функционирования энергетического рынка Украины.