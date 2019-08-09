Экономический рост Украины ускорился до 4,6%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во II квартале 2019 вырос на 4,6% к аналогичному кварталу 2018 года.

Об этом сообщил Госстат.

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Последний раз такие высокие темпы роста экономика показала еще в IV квартале 2016 года.

По сравнению с I кварталом 2019 ВВП вырос на 1,6% с учетом сезонного фактора.

Темпы роста ВВП Украины в I квартале улучшены до 2,5%.