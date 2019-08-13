"Приват" контролирует более 80% поставок через морские порты

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С июня импорт нефтепродуктов через порт “Николаев” практически не осуществляется, как и топлива через порт “Южный”, а основной объем пришелся на терминалы, которые находятся под контролем группы “Приват” – более 80% всех поставок.
Об этом со ссылкой на данные Администрации морских портов сообщает enkorr.
“В июне-июле порт (Николаев – ред.), по данным АМПУ, принял около 1 тыс. т нефтепродуктов. Для сравнения, в мае через порт Николаев поступило 30,04 тыс. т нефтепродуктов, а среднемесячный импорт в прошлом году составил 31 3 тыс. т/месяц”, – отмечается в сообщении.
Сообщается, что объемы перевалки в этом порту упали до минимума после того, как Днепропетровское управление ГФС начало проводить следственные действия на территории местного терминала “Ойл трансшипмента” в рамках расследования деятельности группы компании “Трейд Коммодити”. Именно эта компания была основным клиентом нефтеперевалочного комплекса в порту Николаева.
Напоминаем, что в конце мая-2019 Днепропетровское управление ГФС опечатало резервуары “Ойл трансшипмента” с 11 тыс. тоннами базового масла, предназначенного для ООО “Оптимус Коннекшн” (аффилированная с “Трейд Коммодити”). Масло по-прежнему заблокировано в резервуарах терминала, и ГФС продолжает попытки его арестовать, отмечает издание.
С июня, по данным АМПУ, не производится импорт топлива и через порт “Южный”.
“В начале августа порт (“Южный” – ред.) возобновил перевалку импортного топлива, приняв нефтерудовозы Optimaflot с туркменским ДТ. Причина двухмесячной остановки связана с большими накопленными запасами топлива в резервуарах порта”, – отмечается в сообщении.
Всего в июле через морские порты импортировано 102,25 тыс. т нефтепродуктов (ДТ, нефть и прочее).
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