"Приват" контролирует более 80% поставок через морские порты

С июня импорт нефтепродуктов через порт “Николаев” практически не осуществляется, как и топлива через порт “Южный”, а основной объем пришелся на терминалы, которые находятся под контролем группы “Приват” – более 80% всех поставок.

Об этом со ссылкой на данные Администрации морских портов сообщает enkorr.

“В июне-июле порт (Николаев – ред.), по данным АМПУ, принял около 1 тыс. т нефтепродуктов. Для сравнения, в мае через порт Николаев поступило 30,04 тыс. т нефтепродуктов, а среднемесячный импорт в прошлом году составил 31 3 тыс. т/месяц”, – отмечается в сообщении.

Сообщается, что объемы перевалки в этом порту упали до минимума после того, как Днепропетровское управление ГФС начало проводить следственные действия на территории местного терминала “Ойл трансшипмента” в рамках расследования деятельности группы компании “Трейд Коммодити”. Именно эта компания была основным клиентом нефтеперевалочного комплекса в порту Николаева.

Напоминаем, что в конце мая-2019 Днепропетровское управление ГФС опечатало резервуары “Ойл трансшипмента” с 11 тыс. тоннами базового масла, предназначенного для ООО “Оптимус Коннекшн” (аффилированная с “Трейд Коммодити”). Масло по-прежнему заблокировано в резервуарах терминала, и ГФС продолжает попытки его арестовать, отмечает издание.

С июня, по данным АМПУ, не производится импорт топлива и через порт “Южный”.

“В начале августа порт (“Южный” – ред.) возобновил перевалку импортного топлива, приняв нефтерудовозы Optimaflot с туркменским ДТ. Причина двухмесячной остановки связана с большими накопленными запасами топлива в резервуарах порта”, – отмечается в сообщении.

Всего в июле через морские порты импортировано 102,25 тыс. т нефтепродуктов (ДТ, нефть и прочее).