Торговая война США и Китая подняла спрос на экраны

Аналитическая компания Digitimes Research провела исследование, согласно которому сделала вывод, что поставки жидкокристаллических панелей большого размера тайваньскими производителями выросли на 6,8% всего за один квартал. Теперь количество проданных дисплеев составляет более 58 млн штук.

По мнению аналитиков, рост связан с размещением клиентами заказов заблаговременно. А это, в свою очередь, связано с тем, что они опасаются последствий, к которым может привести торговая война между США и Китаем. Самый заметный рост зафиксирован среди дисплеев для ноутбуков, благодаря увеличению закупок компаниями HP и Dell.

Вместе с тем, судя по имеющимся данным, ожидается, что поставки панелей большого размера хоть и продолжат расти, но меньшими темпами. Но это будут все равно очень большие размеры поставок — так, в целом за год тайваньские производители отгрузят около 230 млн ЖК-панелей большого размера.