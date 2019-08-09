Старт 2-й волны государственной поддержки для ОСМД: еще 70 объединений привлекли более 25 млн грн «теплых кредитов» за неделю

На прошлой неделе еще 70 ОСМД привлекли более 25 млн грн «теплых кредитов» на энергоэффективные мероприятия в многоэтажках.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

“Такая возможность появилась благодаря выделению правительством дополнительных 380 млн грн на стимулирование утепления ОСМД. Это в 2 раза превышает объем средств для поддержки ОСМД в рамках 1-го транша финансирования в 2019 году (190 млн гривен)”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, учитывая активность ОСМД в предыдущие годы, в ближайшее время ожидается поступление большого количества заявок на «теплые кредиты».

«Теплые кредиты» для ОСМД предоставляют:

Ощадбанк;

Укргазбанк;

ПриватБанк.

Всего в этом году уже более 1200 ОСМД получили в банках около 450 млн грн «теплых кредитов».

Кроме государственного возмещения, ОСМД могут получить дополнительные компенсации в рамках более 100 местных программ «теплых кредитов» .

Справка Finance.ua:

Программой предусмотрено возмещение из госбюджета в следующих размерах:

20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) на приобретение негазовых/неэлектрических котлов для физических лиц;

35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на приобретение энергоэффективного оборудования/материалов для физических лиц – владельцев частных домов;

40% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн. В расчете на одну квартиру) для ОСМД /ЖСК как юридических лиц для общедомовых мероприятий.

Если заемщиком является физическое лицо, получающее субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, то размер возмещения составит 35% как по направлению приобретения котлов, так и для других энергоэффективных мероприятий, но не более 12 000 гривен.

Если в составе ОСМД есть семьи-получатели субсидии, такое ОСМД получает возмещение в средневзвешенном размере между 40% и 70% – в зависимости от количества квартир-субсидиантив.