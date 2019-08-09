0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

Старт 2-й волны государственной поддержки для ОСМД: еще 70 объединений привлекли более 25 млн грн «теплых кредитов» за неделю

Старт 2-й волны государственной поддержки для ОСМД: еще 70 объединений привлекли более 25 млн грн «теплых кредитов» за неделю

На прошлой неделе еще 70 ОСМД привлекли более 25 млн грн «теплых кредитов» на энергоэффективные мероприятия в многоэтажках.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

“Такая возможность появилась благодаря выделению правительством дополнительных 380 млн грн на стимулирование утепления ОСМД. Это в 2 раза превышает объем средств для поддержки ОСМД в рамках 1-го транша финансирования в 2019 году (190 млн гривен)”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, учитывая активность ОСМД в предыдущие годы, в ближайшее время ожидается поступление большого количества заявок на «теплые кредиты».

«Теплые кредиты» для ОСМД предоставляют:

  • Ощадбанк;
  • Укргазбанк;
  • ПриватБанк.

Всего в этом году уже более 1200 ОСМД получили в банках около 450 млн грн «теплых кредитов».

Кроме государственного возмещения, ОСМД могут получить дополнительные компенсации в рамках более 100 местных программ «теплых кредитов».

Справка Finance.ua:

Программой предусмотрено возмещение из госбюджета в следующих размерах:

  • 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) на приобретение негазовых/неэлектрических котлов для физических лиц;
  • 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на приобретение энергоэффективного оборудования/материалов для физических лиц – владельцев частных домов;
  • 40% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн. В расчете на одну квартиру) для ОСМД/ЖСК как юридических лиц для общедомовых мероприятий.

Если заемщиком является физическое лицо, получающее субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, то размер возмещения составит 35% как по направлению приобретения котлов, так и для других энергоэффективных мероприятий, но не более 12 000 гривен.

Если в составе ОСМД есть семьи-получатели субсидии, такое ОСМД получает возмещение в средневзвешенном размере между 40% и 70% – в зависимости от количества квартир-субсидиантив.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.