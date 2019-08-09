Старт 2-й волны государственной поддержки для ОСМД: еще 70 объединений привлекли более 25 млн грн «теплых кредитов» за неделю

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На прошлой неделе еще 70 ОСМД привлекли более 25 млн грн «теплых кредитов» на энергоэффективные мероприятия в многоэтажках.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
“Такая возможность появилась благодаря выделению правительством дополнительных 380 млн грн на стимулирование утепления ОСМД. Это в 2 раза превышает объем средств для поддержки ОСМД в рамках 1-го транша финансирования в 2019 году (190 млн гривен)”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, учитывая активность ОСМД в предыдущие годы, в ближайшее время ожидается поступление большого количества заявок на «теплые кредиты».
«Теплые кредиты» для ОСМД предоставляют:
Всего в этом году уже более 1200 ОСМД получили в банках около 450 млн грн «теплых кредитов».
Кроме государственного возмещения, ОСМД могут получить дополнительные компенсации в рамках более 100 местных программ «теплых кредитов».
Программой предусмотрено возмещение из госбюджета в следующих размерах:
Если заемщиком является физическое лицо, получающее субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, то размер возмещения составит 35% как по направлению приобретения котлов, так и для других энергоэффективных мероприятий, но не более 12 000 гривен.
Если в составе ОСМД есть семьи-получатели субсидии, такое ОСМД получает возмещение в средневзвешенном размере между 40% и 70% – в зависимости от количества квартир-субсидиантив.
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