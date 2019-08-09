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Конечное энергопотребление Украине необходимо уменьшить на 30% до 2030 года

Конечное энергопотребление Украине необходимо уменьшить на 30% до 2030 года

Украина до 2020 года должна сократить конечное энергопотребление на 20%, прогноз до 2030 года – на 30%. Достижение этого KPI возможно за счет мероприятий, определенных в Национальном плане действий по энергоэффективности до 2020-2030 годов.

Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие соответствующего распоряжения.

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«Мы вводим новые подходы к среднесрочному планированию государственной политики по энергоэффективности на выполнение требований Директивы 2012/27/ЕС по установлению целевых показателей сокращения первичного/конечного энергопотребления. Так, энергопотребление первичной энергии в Украине в 2020 не должно превышать 101,3 тыс. тонн нефтяного эквивалента, а конечное – 55,5 тыс. тонн. Уменьшение энергопотребления – это наше обязательство, которое имплементирует Украину в европейское пространство и приближает к энергонезависимости», – отметил Геннадий Зубко.

Так, одним из эффективных инструментов, который повлияет на проценты уменьшения энергопотребления в жилом секторе, является Фонд энергоэффективности, который заработал в этом году.

По материалам Урядовий портал
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