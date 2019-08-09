Конечное энергопотребление Украине необходимо уменьшить на 30% до 2030 года

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украина до 2020 года должна сократить конечное энергопотребление на 20%, прогноз до 2030 года – на 30%. Достижение этого KPI возможно за счет мероприятий, определенных в Национальном плане действий по энергоэффективности до 2020-2030 годов.
Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие соответствующего распоряжения.
Читайте также: Правительство заявило об уменьшении цен на электроэнергию для промышленности
«Мы вводим новые подходы к среднесрочному планированию государственной политики по энергоэффективности на выполнение требований Директивы 2012/27/ЕС по установлению целевых показателей сокращения первичного/конечного энергопотребления. Так, энергопотребление первичной энергии в Украине в 2020 не должно превышать 101,3 тыс. тонн нефтяного эквивалента, а конечное – 55,5 тыс. тонн. Уменьшение энергопотребления – это наше обязательство, которое имплементирует Украину в европейское пространство и приближает к энергонезависимости», – отметил Геннадий Зубко.
Так, одним из эффективных инструментов, который повлияет на проценты уменьшения энергопотребления в жилом секторе, является Фонд энергоэффективности, который заработал в этом году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: какие изменения предлагают работодатели5 ч. назад - 12124 20
Что изменится для детей и родителей с 1 сентябряВчера, 19:01 - 51386 9
Легализация добычи янтаря требует 20-30 миллионов инвестиций - Госгеонедра5 ч. назад - 418 7
За что могут штрафовать водителей мопеда2 ч. назад - 817 5
Укрзализныце нужны 500 пассажирских вагоновВчера, 16:17 - 719 5
Что изменится для детей и родителей с 1 сентябряВчера, 19:01 - 51386 9
Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: какие изменения предлагают работодатели5 ч. назад - 12124 20
Google избавляется от необходимости вводить паролиВчера, 22:00 - 3299
Суперзрение будут вживлять прямо в мозг11 ч. назад - 2642
Кассирша банка воровала деньги с карточек пенсионеров5 ч. назад - 2326
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕСВчера, 15:34 - 3213 1
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 813
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1113
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 815 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 7588 2