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Украина выиграла тендер на поставку самолетов Ан-178 в Перу

Украина выиграла тендер на поставку самолетов Ан-178 в Перу

“Укроборонпром” стал победителем тендера, объявленного МВД Перу, на покупку определенного количества военно-транспортных самолетов. По его результатам транспортник Ан-178 заменит в Перу украинский Ан-32Б.

Об этом сообщил генеральный директор ГК “Укроборонпром” Павел Букин.

В перуанском тендере украинский Ан-178 выиграл у C-27 Spartan (США-Италия) и C-295 (Airbus).

Как сообщил Павел Букин, в тендере участвовало ГП ГХВП “Спецтехноэкспорт”, входящее в состав госконцерна. В конкурсе, где оценивались эксплуатационные характеристики, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала, социальные и производственные преференции, Ан-178 опередил всех конкурентов.

В госконцерне сообщают, что Ан-178 является дальнейшим развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148/Ан-158. Его высота полета – 12 км, дальность – 5500 км, максимальная скорость – 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Самолет может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Самолет выполнил первый полет 7 мая 2015 года и находится в процессе сертификации. В июле 2018 года ГК “Укроборонпром” представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где самолет выполнил демонстрационный полет.

По материалам УНН
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