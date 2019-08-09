Государственная исполнительная служба взыщет с «Укртелекома» Ахметова 810 млн грн

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Государственная исполнительная служба открыла производство о принудительном взыскании с компании «Укртелеком» Рината Ахметова 810 млн гривен.
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Эта сумма является процентным доходом по облигациям, которые в свое время компания обязалась выкупить у двух государственных банков, однако не сделала этого.
Долг взимают по решению Верховного суда в пользу государственного Укрэксимбанка. Этим решением суд частично удовлетворил требования банка, позволив ему взыскать только проценты по облигациям, которые в свое время «Укртелеком» обязался выкупить у Ощадбанка и Укрэксимбанка, однако не сделал этого. Тело долга – около 4 миллиардов гривен – суд постановил не взимать.
h2. Справка Finance.ua:
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