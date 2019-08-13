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Турция начинает активно привлекать своих туристов в Киев

Турция начинает активно привлекать своих туристов в Киев

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines снимет промо-ролик для своей рекламной кампании, чтобы популяризировать Киев среди граждан своей страны и увеличить турпоток в столицу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

«Turkish Airlines — единственная компания, которая начала такой проект в Украине — съемку промо-роликов о городах, где она имеет постоянные рейсы. На сегодня поток туристов из Турции вырос вдвое, но мы считаем его недостаточным и хотим его еще увеличить. Ведь, например, только в Стамбуле проживает 15 млн населения, но поток туристов из Турции за полгода составил всего около 60 тыс. человек. Туризм является одной из приоритетных наших отраслей, а эти ролики помогут нам в продвижении нашего города», — сказала замглавы КГГА Марина Хонда во время встречи с гендиректором компании Turkish Airlines в Киеве Динчер Саеджи.

Она отметила, что изначально съемки должны были проходить на Андреевском спуске, Золотых воротах, Бессарабской площади, в Национальной опере и на других туристических локациях. Но после встречи с городскими властями, турецкая компания решила добавить в перечень новый пешеходно-велосипедный мост, станцию метро «Арсенальная» и пешеходный мост на Труханов остров.

По материалам УБР
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