Facebook признал прослушку голосовых сообщений пользователей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Facebook расшифровывала голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.
В Facebook заявили, что расшифровка звуковых сообщений прекратилась “более недели назад”. В нем также указано, что пользователи, чьи сообщения подвергались расшифровке, соглашались на это, выбирая специальную опцию в приложении Messenger для Facebook.
Источники Bloomberg, в свою очередь, сообщают, что многие сторонние подрядчики, занимавшиеся расшифровкой голосовых сообщений, были потрясены, поскольку понятия не имели, где были записаны и каким образом получены эти аудиосообщения. Сотрудники слушали разговоры, иногда вульгарного содержания, но не знали, зачем их расшифровывают, объясняют источники.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: какие изменения предлагают работодатели11 ч. назад - 41388 37
За что могут штрафовать водителей мопеда8 ч. назад - 13105 11
Что изменится для детей и родителей с 1 сентябряВчера, 19:01 - 56589 9
Легализация добычи янтаря требует 20-30 миллионов инвестиций - Госгеонедра11 ч. назад - 604 8
Транзит российского газа через Украину могут продлить еще на два года - Данилишин12 ч. назад - 933 7
Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: какие изменения предлагают работодатели11 ч. назад - 41388 37
За что могут штрафовать водителей мопеда8 ч. назад - 13105 11
Google избавляется от необходимости вводить паролиВчера, 22:00 - 3646
Суперзрение будут вживлять прямо в мозг17 ч. назад - 3299
Кассирша банка воровала деньги с карточек пенсионеров11 ч. назад - 2829 1
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕСВчера, 15:34 - 4073 1
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 849
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1151
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 838 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 7685 2