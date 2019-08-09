Facebook признал прослушку голосовых сообщений пользователей

Компания Facebook расшифровывала голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

В Facebook заявили, что расшифровка звуковых сообщений прекратилась “более недели назад”. В нем также указано, что пользователи, чьи сообщения подвергались расшифровке, соглашались на это, выбирая специальную опцию в приложении Messenger для Facebook.

Источники Bloomberg, в свою очередь, сообщают, что многие сторонние подрядчики, занимавшиеся расшифровкой голосовых сообщений, были потрясены, поскольку понятия не имели, где были записаны и каким образом получены эти аудиосообщения. Сотрудники слушали разговоры, иногда вульгарного содержания, но не знали, зачем их расшифровывают, объясняют источники.