Рынок бытовой техники и электроники Украины вырос на 15% - GfK TEMAX (инфографика)

В Украине общий объем продаж технических потребительских товаров на украинском рынке во втором квартале 2019 г. вырос до 21 млрд грн, а это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные исследования GfK TEMAX Украины.

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Драйвером рынка остается сектор телеком, удельный вес которого составил более 7,7 млрд грн.

На втором и третьем местах – крупная бытовая техника и ІТ (4,7 и 3,9 млрд грн соответственно).

Самый большой прирост показали:

сектора крупной (+22%) и малой (+23%) бытовой техники,

сектор офисной техники вырос на 21%.

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