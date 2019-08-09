Рынок бытовой техники и электроники Украины вырос на 15% - GfK TEMAX (инфографика)

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В Украине общий объем продаж технических потребительских товаров на украинском рынке во втором квартале 2019 г. вырос до 21 млрд грн, а это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные исследования GfK TEMAX Украины.
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Драйвером рынка остается сектор телеком, удельный вес которого составил более 7,7 млрд грн.
На втором и третьем местах – крупная бытовая техника и ІТ (4,7 и 3,9 млрд грн соответственно).
Самый большой прирост показали:
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