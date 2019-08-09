"Укравтодор" рассказал, сколько будет стоить ремонт 24 тыс. км дорог

Руководитель “Укравтодора” Славомир Новак отметил, что в отчете Всемирного банка за 2017 говорилось, что на ремонт 24 тыс. км дорог нужно 150 млрд грн. Он отметил, что исследование брало за основу цены еще 2015 года.

Об этом он сказал в интервью DW.

Читайте также: На ремонт всех украинских дорог нужно 10 лет и триллион – Омелян

“Сразу хочу сказать, что это не 150 млрд. Будет гораздо больше. Мы сейчас это считаем. В Украине почти нет собственного производства битумов. Подрядчики 80% всех битумов импортируют из Польши, Беларуси, Турции, других стран”, – отметил он.

Новак добавил, что Укравтодор готовит с командой Президента Владимира Зеленского новую программу по ремонту дорог до 2025 года.

“24 тыс. км за 5 лет – это возможно. Считаю, на 24 тыс. где-то примерно 300-350 млрд грн может быть. Мы должны быть готовы на что-то такое”, – добавил глава Укравтодора.