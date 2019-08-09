0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

В Фонде гарантирования предупредили о временном приостановлении выплат с 16 по 21 августа

В Фонде гарантирования предупредили о временном приостановлении выплат с 16 по 21 августа

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предупреждает, что выплаты вкладчикам будут временно приостановлены.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Читайте также: ФГВФЛ в июле возместил почти 55,2 млн грн

“С 15:00 16 августа 2019 г. до 11:00 21 августа 2019 г. Фондом гарантирования вкладов будут проводиться технологические работы на промышленной среде Автоматизированной системы выплат, по которой банки-агенты Фонда осуществляют выплаты гарантированных сумм”, – говорится в сообщении.

По какой причине выплаты будут приостановлены:

  • Из-за обновления программного обеспечения доступ банков-агентов Фонда к Автоматизированной системе выплат будет отсутствовать, из-за чего, соответственно, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков будут приостановлены.

Когда продолжатся выплаты:

  • После 11:00 21 августа 2019 г. выплаты гарантированных сумм будут проводиться в обычном режиме.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.