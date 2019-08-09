В Фонде гарантирования предупредили о временном приостановлении выплат с 16 по 21 августа

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предупреждает, что выплаты вкладчикам будут временно приостановлены.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

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“С 15:00 16 августа 2019 г. до 11:00 21 августа 2019 г. Фондом гарантирования вкладов будут проводиться технологические работы на промышленной среде Автоматизированной системы выплат, по которой банки-агенты Фонда осуществляют выплаты гарантированных сумм”, – говорится в сообщении.

По какой причине выплаты будут приостановлены:

Из-за обновления программного обеспечения доступ банков-агентов Фонда к Автоматизированной системе выплат будет отсутствовать, из-за чего, соответственно, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков будут приостановлены.

Когда продолжатся выплаты: