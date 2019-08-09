В Киеве по программе софинансирования «70/30» выполнят энергоэффективные мероприятия в 141 доме

В 2019 году в Киеве проведут энергоэффективные мероприятия в 141 доме в рамках муниципальной программы «70/30». Из бюджета города на эти цели выделили 160 млн грн, а еще 30% – это доля жителей многоэтажек. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, инспектируя жилищно-строительный кооператив «Кристалл-21» на улице Автозаводской, 5-А.

«Благодаря программе «70/30» в прошлом году ЖСК установил индивидуальный тепловой пункт, а в этом – проводится утепление фасада, модернизация внутренних сетей, устанавливаются датчики движения для экономии освещения в коридорах. Благодаря работе теплового пункта с погодным регулированием экономия на отоплении в некоторые месяцы достигала 40%. Установленный теплопункт окупился жителям менее чем за отопительный сезон. А уже в этом году – после утепления фасада – температура в квартирах увеличилась на 2-3 градуса», – отметил Петр Пантелеев после разговора с председателем правления ЖСК Анной Панич.

По словам заместителя главы КГГА, в этом году общая стоимость энергоэффективных мероприятий в доме по ул. Автозаводской, 5-А чуть более миллиона гривен. Город выделил 709 000 гривен, жители собрали 304 000.

В 2019 году планируется выполнить энергоэффективные мероприятия в 141 доме. В частности, установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и счетчиков, а также ремонт сетей теплоснабжения – 52 объекта; оснащение альтернативными источниками энергии (солнечными панелями, тепловыми насосами) – 4 объекта; утепление фасадов – 33 объекта; теплоизоляция крыш – 8 объектов; замена окон, дверей – 40 объектов; замена освещения – 4 объекта.