Топ-10 крупнейших ритейлеров увеличили уплату налогов на треть

Десятка крупнейших ритейлерских сетей за январь-июнь 2019 г. увеличила уплату налогов на 1,2 миллиарда гривен, или на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. – до 5,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщил Офис крупнейших налогоплательщиков на своем сайте 13 августа.

Так, наибольшую часть налоговых поступлений обеспечила сеть «АТБ» – 57,4% в общем объеме поступлений Топ-10, при этом ее доля по сравнению с прошлогодним показателем изменилась несущественно (57% в первом полугодии 2018 г.).

Снизила свою долю налоговых отчислений в общем объеме поступлений Топ-10 сеть супермаркетов Metro C&C (ООО “Метро Кэш энд Керри Украина”, Киев) – 8,3% по сравнению с 10,8%, супермаркеты “ЭКО Маркет” (ООО “ЭКО”) – 1,3% с 1,5%, “Велика кишеня” (ООО “Фудком”, Retail Group, Киев) – 1,2% с 1,8%, супермаркеты Billa (ПИИ “Билла-Украина”, Rewe Group, Германия) – 0,9% с 1,7%.

Увеличение доли налоговых поступлений зафиксировали “Ашан” (холдинг Auchan, Франция) – 7,3% с 5,6%, Novus (BT Invest) – 5,2% с 5%, “Фора” (Fozzy Group) – 3,6 % с 3%.

Супермаркеты “Варус” (ООО “Омега”) не изменили свой показатель по сравнению с первым полугодием 2018 – 2,2% от всех поступлений.

“Половина из представленных компаний показали рост, увеличив суммы уплаченных налогов, некоторые даже существенно. Вместе с тем трое участников демонстрируют отрицательные темпы роста”, – отмечается в сообщении.

Офис крупнейших налогоплательщиков напомнил, что обслуживает 23 продовольственные сети, которые за год увеличили налоговые поступления более чем на 20%.

“Если за полгода 2018-го ритейлеры Офиса направили в Госбюджет 8,5 млрд грн, то за аналогичный период этого года – 10,3 млрд грн”, – резюмировали в Офисе.