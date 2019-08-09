Топ-10 крупнейших ритейлеров увеличили уплату налогов на треть

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Десятка крупнейших ритейлерских сетей за январь-июнь 2019 г. увеличила уплату налогов на 1,2 миллиарда гривен, или на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. – до 5,4 миллиарда гривен.
Об этом сообщил Офис крупнейших налогоплательщиков на своем сайте 13 августа.
Так, наибольшую часть налоговых поступлений обеспечила сеть «АТБ» – 57,4% в общем объеме поступлений Топ-10, при этом ее доля по сравнению с прошлогодним показателем изменилась несущественно (57% в первом полугодии 2018 г.).
Снизила свою долю налоговых отчислений в общем объеме поступлений Топ-10 сеть супермаркетов Metro C&C (ООО “Метро Кэш энд Керри Украина”, Киев) – 8,3% по сравнению с 10,8%, супермаркеты “ЭКО Маркет” (ООО “ЭКО”) – 1,3% с 1,5%, “Велика кишеня” (ООО “Фудком”, Retail Group, Киев) – 1,2% с 1,8%, супермаркеты Billa (ПИИ “Билла-Украина”, Rewe Group, Германия) – 0,9% с 1,7%.
Увеличение доли налоговых поступлений зафиксировали “Ашан” (холдинг Auchan, Франция) – 7,3% с 5,6%, Novus (BT Invest) – 5,2% с 5%, “Фора” (Fozzy Group) – 3,6 % с 3%.
Супермаркеты “Варус” (ООО “Омега”) не изменили свой показатель по сравнению с первым полугодием 2018 – 2,2% от всех поступлений.
“Половина из представленных компаний показали рост, увеличив суммы уплаченных налогов, некоторые даже существенно. Вместе с тем трое участников демонстрируют отрицательные темпы роста”, – отмечается в сообщении.
Офис крупнейших налогоплательщиков напомнил, что обслуживает 23 продовольственные сети, которые за год увеличили налоговые поступления более чем на 20%.
“Если за полгода 2018-го ритейлеры Офиса направили в Госбюджет 8,5 млрд грн, то за аналогичный период этого года – 10,3 млрд грн”, – резюмировали в Офисе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Области с самым плохим качеством газа (инфографика)Вчера, 16:03 - 6430 14
Укрзализныця планирует повысить цены на пассажирские билетыВчера, 14:03 - 1546 12
Нацгвардия получит новенькие автомобили МАЗВчера, 22:01 - 5748 10
НКЦБФР предупредила украинцев о новом финансовом "лохотроне"Вчера, 11:15 - 20500 9
В Украине уже более 63 тысяч айтишников (инфографика)Вчера, 15:05 - 2753 6
Пенсии в Украине: как проводят перерасчет выплат6 ч. назад - 7596
Области с самым плохим качеством газа (инфографика)Вчера, 16:03 - 6430 14
Нацгвардия получит новенькие автомобили МАЗВчера, 22:01 - 5748 10
В Украине уже более 63 тысяч айтишников (инфографика)Вчера, 15:05 - 2753 6
Новый гиперкар Bugatti назвали самым мощным в истории марки11 ч. назад - 2664
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 688
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 986
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 715 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 7245 2
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 2299