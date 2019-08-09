ФГВФЛ в июле возместил почти 55,2 млн грн (инфографика)

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По состоянию на 1 августа 2019 года 75 банков включены в реестр участников Фонда гарантирования вкладов.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
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На начало августа Фондом аккумулировано средств на общую сумму 7 473,6 млн грн.
От регулярного сбора за январь-июль 2019 г. в Фонд поступило 2 642,0 млн грн.
Вкладчикам неплатежеспособных банков в течение июля этого года было выплачено почти 55,2 млн грн в рамках гарантированного возмещения.
Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), в рамках гарантированного возмещения по состоянию на 1 августа 2019 составила 89 541,5 млн грн.
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