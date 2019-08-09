Апелляционный суд отказался рассматривать одну из жалоб ВЭБ.РФ на аукцион Коломойского

6 августа Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство госисполнителя и компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, и закрыл производство по делу №796/165/18 по жалобе российской госкорпорации “ВЭБ.РФ” (владелец Проминвестбанка) на действия госисполнителя в рамках сводного исполнительного производства №59036926 по заключению договора о продаже 99,77% акций Проминвестбанка на фондовой бирже “ПФТС”.

“Учитывая то, что заявитель не является стороной указанного исполнительного производства, которое непосредственно связано с предметом обжалования, он не наделен процессуальным правом на обжалование действий государственного исполнителя в порядке гражданского судопроизводства. Этот спор подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства”, – отметил Киевский апелляционный суд.

Напомним, 28 августа планировался аукцион по продаже 99,77% акций Проминвестбанка на фондовой бирже “ПФТС” с начальной ценой 532 млн грн.

Продажа должна была быть по инициативе Государственной исполнительной службы на основании исполнительных документов, выданных Апелляционным судом г. Киева во исполнение решения Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018, которым был удовлетворен иск “приватовских” структур о взыскании 139 млн долл. (плюс 20 млн долл процентов) с России в лице Минюста РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у “приватовцев” в Крыму после его аннексии Россией.

Вместе с тем, 24.07.2019 Печерский райсуд г. Киева удовлетворил ходатайство “ВЭБ.РФ” (в деле №757/36346/19-ц) и запретил Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже 99,77% акций Проминвестбанка, а также запретил фондовой бирже “ПФТС” совершать любые действия по подготовке и проведению соответствующего аукциона по продаже арестованных акций банка.