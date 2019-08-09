НБУ хочет подать встречный иск к Коломойскому о взыскании 4,3 млрд грн

Национальный банк в рамках дела № 910/5172/19 хочет подать встречный иск к экс-совладельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому о взыскании 4,26 млрд грн.

Первичный иск в этом деле – иск Игоря Коломойского к Нацбанку. Олигарх просит суд признать недействительным свою поручительство по кредиту рефинансирования, привлеченному от НБУ в марте 2009 года, на основании того, что соответствующий кредитный договор, по оценкам истца, является недействительным, поскольку был заключен на основании “противоправных постановлений правления НБУ”.

Встречное исковое заявление Нацбанк подал в Хозяйственный суд города Киева. Постановлением от 12 июля суд вернул его заявителю. НБУ обжаловал решение. Северный апелляционный хозсуд открыл апелляционное производство. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 20 августа.

Суд перенес рассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка государству.

Справка Finance.ua

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года.