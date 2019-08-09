Власти Казахстана простят долги жителей страны на $260 млн

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В рамках указа президента Казахстана об уменьшении уровня закредитованности населения, власти государства начнут программу прощение долгов жителей Казахстана в банках и финансовых учреждениях на общую сумму около 260 млн долларов.
Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан».
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Отмечается, что 260 тысяч жителей Казахстана в рамках программы смогут полностью списать свои долги, еще около 240 тысяч человек смогут снизить задолженность перед банками и финансовыми учреждениями за счет государственной помощи.
«Для погашения задолженности не нужно обращаться в банки и финансовые учреждения, все работы будут осуществлены кредиторами самостоятельно», – сообщили в Национальном банке Казахстана.
Прощение задолженности по кредитам будут делать в первую очередь социально незащищенным слоям населения. Отмечается, что погашение финансовые учреждения будут осуществлять за свой счет. В то же время кредиторам предоставили возможность продать такие долги государственному Фонду проблемных кредитов Казахстана за 30% стоимости.
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