К каким врачам можно попасть бесплатно

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк обещает, что украинцам разрешат ходить к психиатру без направления.

По словам чиновника, в общем без направления семейного врача к узким специалистам можно будет попасть в трех случаях.

«Первый – это если речь идет о психиатре, стоматологе или гинекологе. Второй – если это экстренный случай и человек попадает в стационар по «​​скорой». Тогда Национальная служба здоровья оплатит все необходимые услуги, в таком случае никто не будет требовать декларацию, ведь здесь речь о спасенной жизни. Третий – это самообращение», – отметил Ковтонюк.

В то же время, чиновник отметил, что Национальная служба здоровья Украины не будет платить за услуги, на получение которых пациент направил себя сам.

«В этом случае пациент самостоятельно оплачивает стоимость услуги по официально утвержденным в больнице или поликлинике тарифам в кассу», – сказал заместитель министра здравоохранения.