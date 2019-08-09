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К каким врачам можно попасть бесплатно

К каким врачам можно попасть бесплатно

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк обещает, что украинцам разрешат ходить к психиатру без направления.

По словам чиновника, в общем без направления семейного врача к узким специалистам можно будет попасть в трех случаях.

«Первый – это если речь идет о психиатре, стоматологе или гинекологе. Второй – если это экстренный случай и человек попадает в стационар по «​​скорой». Тогда Национальная служба здоровья оплатит все необходимые услуги, в таком случае никто не будет требовать декларацию, ведь здесь речь о спасенной жизни. Третий – это самообращение», – отметил Ковтонюк.

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В то же время, чиновник отметил, что Национальная служба здоровья Украины не будет платить за услуги, на получение которых пациент направил себя сам.

«В этом случае пациент самостоятельно оплачивает стоимость услуги по официально утвержденным в больнице или поликлинике тарифам в кассу», – сказал заместитель министра здравоохранения.

По материалам Главком
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