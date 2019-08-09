Полиция расследует уклонение WOG от налогов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В соответствии с постановлением Голосеевского райсуда г. Киева от 25.07.2019, следователи Голосеевского управления полиции ГУНП в г. Киеве проводят досудебное расследование в уголовном производстве № 42018100000001185, в рамках которого “по результатам мониторинга судебных решений в Едином государственном реестре судебных решений на предмет администрирования и контроля за уплатой акцизного сбора предприятиями, занимающимися реализацией горючего, установлены факты злоупотребления должностными лицами ООО “Вог Ритейл” своим служебным положением и уклонения от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей в части неуплаты акцизного сбора в 2016 году на общую сумму более 17400000 грн” (цитата).
В частности, как отмечается, ООО “ВОГ Ритейл” в судебном порядке оспаривал ряд налоговых уведомлений-решений. Окружной админсуд г. Киева и Киевский апелляционный админсуд в 2017 году удовлетворили соответствующие исковые требования. Однако Верховный Суд в 2018 году отменил решения судов низших инстанций и отправил дело на новое рассмотрение.
Волынский окружной админсуд рассматривает иск ООО “ВОГ Ритейл” к Офису крупных налогоплательщиков ГФС (в деле №803 / 1118/16) об отмене налоговых уведомлений-решений от 19.07.2016, которым предприятию была увеличена сумма денежного обязательства по акцизному налогу на 417 млн грн (из которых 277,8 млн грн – основной платеж, а 138,9 млн грн – штрафные санкции).
Согласно судебным материалам, соответствующие налоговые уведомления-решения были приняты на основании акта налоговой проверки ООО «ВОГ Ритейл» от 04.07.2016, проведенной за период с 27.07.2011 по 31.12.2015. Как отмечалось, ООО “ВОГ Ритейл” не соглашалось с выводами налоговиков на том основании, что продажа горючего в 2015 году через сеть АЗС осуществлялась как конечным потребителям для их личного некоммерческого использования (что является объектом налогообложения акцизным налогом по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизными товарами), так и субъектам хозяйствования для коммерческого или производственного использования (что не является объектом налогообложения акцизным налогом).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пешеходные переходы в Украине оборудуют новой технологией10 ч. назад - 2363 12
Области с самым плохим качеством газа (инфографика)2 ч. назад - 698 5
Украинцы массово покупали дешевую валюту в июлеВчера, 19:15 - 3262 5
В Украине уже более 63 тысяч айтишников (инфографика)3 ч. назад - 1101 4
Перечень льгот для многодетных семей возрастет - законопроект5 ч. назад - 1579 4
Сколько платят пенсионерам, желающим работатьВчера, 21:01 - 10333
НКЦБФР предупредила украинцев о новом финансовом "лохотроне"6 ч. назад - 6909
Украинцы массово покупали дешевую валюту в июлеВчера, 19:15 - 3262 5
В Италии ужесточили штраф за спасенных в море мигрантовВчера, 22:02 - 2745 3
Кнопочный телефон Nokia 105 поступает в продажу (видео)14 ч. назад - 2599 1
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 589
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 885
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 631 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 6959 1
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 2221