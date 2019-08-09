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Фонд гарантирования выставил на торги мегапул из активов 17 банков-банкротов

Фонд гарантирования выставил на торги мегапул из активов 17 банков-банкротов

12 сентября 2019 года пройдут торги очередного мегапула активов неплатежеспособных банков стартовой ценой 409,80 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

По информации регулятора, на аукцион выставлены активы, которые выставлялись на продажу в составе 1-1,5-миллиардных пулов и которые не были выкуплены. Каждый актив торговался от 2 до 23 раз. Просрочка по всем кредитам в среднем более 3 лет.

У многих активов существуют проблемы с залогом. Около 15% кредитов — беззалоговые, существенная часть остальных потеряли обеспечения в процедуре взыскания долгов, контролируемого банкротства должников, из схемных операций с ценными бумагами, фиктивным залогом или иным способом, немало активов обременены уголовными производствами.

Банкротство физлиц в Украине

Как отмечают в ФГВФЛ, этот пул был сформирован согласно календарному подходу. В его состав входят права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования и физическими лицами, а также дебиторская задолженность и недвижимость. В частности, в него включены здание спортивного клуба, боулинга с баром и основными средствами в виде оборудования, общей площадью 2319,6 квадратных метров, которые находятся в городе Кременчуг.

По материалам Дело
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