По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (28,653 млн и 40,793 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (52 и 32), максимальный курс продажи доллара 25,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,33-25,34 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 57 активных заявок по доллару на сумму более 55,453 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,4000 – 2 22225,4000 – 50025,3500 – 15 00025,3500 – 5 00025,3200 – 10 00025,3000 – 5 00025,2800 – 77 777

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,2900 – 5 800

25,2900 – 15 000

25,3000 – 5 000

25,3000 – 10 000

25,3000 – 10 000

25,3000 – 7 000

25,3000 – 10 000

25,3100 – 77 777

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,3545 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,2579 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.