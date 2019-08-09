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Парцхаладзе: В больших городах должны разрабатываться комплексные схемы транспорта на 30-40 лет

Парцхаладзе: В больших городах должны разрабатываться комплексные схемы транспорта на 30-40 лет

С 1 сентября 2018 года в Украине действуют новые государственные строительные нормы по градостроительству, согласно которым города с населением более 100 тысяч человек должны разрабатывать долгосрочную стратегию развития транспортной системы – комплексная схема транспорта (КСТ) с перспективой на 30-40 лет.

Об этом заявил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

“Согласно новым градостроительным ГСН для эффективной организации и рационального развития транспортного движения в крупных городах, а именно с численностью населения от 100 тысяч, должны разрабатываться комплексные схемы транспорта. При застройке нужно учитывать пропускную способность транспорта, необходимое количество парковок для жителей и т.д. Поэтому местные власти должны брать на контроль этот вопрос и уже сейчас разрабатывать комплексные схемы транспорта во избежание этих проблем”, – сказал он.

В соответствии с действующими нормами, такие комплексные схемы транспорта предусматривают анализ существующего состояния транспортной сети, в которые входят:

  • работа общественного и другого транспорта;
  • эффективность железнодорожных, морских или авиаперевозок, автобусных, трамвайных и других маршрутов;
  • функционирование аэропортов, вокзалов, портов и тому подобное.

Затем на основе этого определяются дальнейшие шаги и пути развития сети.

В КСТ должны учитываться:

  • социально-экономические и планировочные особенности города
  • рост населения и территории;
  • размещение населения и его демографическая структура;
  • перспективные изменения в размещении предприятий промышленности, строительства, крупных торговых и других объектов;
  • перспективный уровень автомобилизации.

По материалам Finance.UA
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