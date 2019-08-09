Парцхаладзе: В больших городах должны разрабатываться комплексные схемы транспорта на 30-40 лет

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С 1 сентября 2018 года в Украине действуют новые государственные строительные нормы по градостроительству, согласно которым города с населением более 100 тысяч человек должны разрабатывать долгосрочную стратегию развития транспортной системы – комплексная схема транспорта (КСТ) с перспективой на 30-40 лет.
Об этом заявил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
“Согласно новым градостроительным ГСН для эффективной организации и рационального развития транспортного движения в крупных городах, а именно с численностью населения от 100 тысяч, должны разрабатываться комплексные схемы транспорта. При застройке нужно учитывать пропускную способность транспорта, необходимое количество парковок для жителей и т.д. Поэтому местные власти должны брать на контроль этот вопрос и уже сейчас разрабатывать комплексные схемы транспорта во избежание этих проблем”, – сказал он.
В соответствии с действующими нормами, такие комплексные схемы транспорта предусматривают анализ существующего состояния транспортной сети, в которые входят:
Затем на основе этого определяются дальнейшие шаги и пути развития сети.
В КСТ должны учитываться:
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