Парцхаладзе: В больших городах должны разрабатываться комплексные схемы транспорта на 30-40 лет

С 1 сентября 2018 года в Украине действуют новые государственные строительные нормы по градостроительству, согласно которым города с населением более 100 тысяч человек должны разрабатывать долгосрочную стратегию развития транспортной системы – комплексная схема транспорта (КСТ) с перспективой на 30-40 лет.

Об этом заявил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

“Согласно новым градостроительным ГСН для эффективной организации и рационального развития транспортного движения в крупных городах, а именно с численностью населения от 100 тысяч, должны разрабатываться комплексные схемы транспорта. При застройке нужно учитывать пропускную способность транспорта, необходимое количество парковок для жителей и т.д. Поэтому местные власти должны брать на контроль этот вопрос и уже сейчас разрабатывать комплексные схемы транспорта во избежание этих проблем”, – сказал он.

В соответствии с действующими нормами, такие комплексные схемы транспорта предусматривают анализ существующего состояния транспортной сети, в которые входят:

работа общественного и другого транспорта;

эффективность железнодорожных, морских или авиаперевозок, автобусных, трамвайных и других маршрутов;

функционирование аэропортов, вокзалов, портов и тому подобное.

Затем на основе этого определяются дальнейшие шаги и пути развития сети.

В КСТ должны учитываться: