Как получить справку о регистрации места проживания онлайн

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С начала 2019 года справка о регистрации места проживания из Реестра территориальной общины города Киева выдана более 1,7 млн раз. Получение данного документа осуществлялось в режиме on-line.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.
«В этом году киевляне 1,7 млн раз получили справку о регистрации места проживания как сопутствующую услугу и при этом сэкономили свое время. Сейчас, при необходимости предоставления информации о месте регистрации, киевляне не должны бегать между административными органами. Ее можно получить на месте, при получении админуслуги», – отметил Николай Поворозник.
Как получить справку через портал государственных услуг I.Gov
1. Выбрать свой регион фактического проживания (пребывания).
2. Войти в систему через BankID или электронно-цифровую подпись (например, ЭЦП налоговой, Минюста и др.).
3. Заполнить форму, которую предлагает система, и загрузить скан-копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. После этого Ваша заявка будет принята в работу, и вы получите е-мейл подтверждение.
4. Сотрудник органа регистрации обработает вашу заявку и отправит вам подтверждение, что вас ждут для выдачи справки.
5. Во время визита в орган регистрации вы должны:
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