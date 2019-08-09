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Как получить справку о регистрации места проживания онлайн

Как получить справку о регистрации места проживания онлайн

С начала 2019 года справка о регистрации места проживания из Реестра территориальной общины города Киева выдана более 1,7 млн раз. Получение данного документа осуществлялось в режиме on-line.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

«В этом году киевляне 1,7 млн раз получили справку о регистрации места проживания как сопутствующую услугу и при этом сэкономили свое время. Сейчас, при необходимости предоставления информации о месте регистрации, киевляне не должны бегать между административными органами. Ее можно получить на месте, при получении админуслуги», – отметил Николай Поворозник.

Как получить справку через портал государственных услуг I.Gov

1. Выбрать свой регион фактического проживания (пребывания).

2. Войти в систему через BankID или электронно-цифровую подпись (например, ЭЦП налоговой, Минюста и др.).

3. Заполнить форму, которую предлагает система, и загрузить скан-копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. После этого Ваша заявка будет принята в работу, и вы получите е-мейл подтверждение.

4. Сотрудник органа регистрации обработает вашу заявку и отправит вам подтверждение, что вас ждут для выдачи справки.

5. Во время визита в орган регистрации вы должны:

  • подписать заявление для выдачи справки;
  • получить справку о регистрации места проживания/пребывания лица.
По материалам Finance.UA
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