На аукционе OpenMarket продали имущества на 10 миллиардов

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На онлайн-аукционе OpenMarket за время его существования проведено более 54 тыс. торгов и продано имущества на 10 млрд грн.
Об этом говорится в прессрелизе компании.
“Проведено 54 904 успешных торгов, поступило в бюджет – 10 000 210 714,05 грн. Рост цен составляет 10,7% (после внедрения блокчейна – 17,8%), а доходность – 5,8%. Всего зарегистрировано пользователей – 65 367”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что аукционная продажа также успешно действует на рынке земли. Для торгов на специальной площадке land.setam.net.ua в сентябре 2018 были предложены права аренды на участки. Уже продано почти 2000 таких лотов.
В ноябре 2017 года OpenMarket совместно с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, начали сотрудничество по реализации арестованного имущества.
В марте 2019 Укргазбанк продал через OpenMarket корпус №4 легендарного завода “Арсенал” в центре Киева по адресу ул. Московская, 8, за рекордные 563,710 млн грн.
«Рекорд продаж – это результат совместной работы наших партнеров: банков, ДВС, АРМА и других. Успех стал возможным благодаря кропотливым усилиям нашего коллектива в Киеве и региональных филиалах», – сказал генеральный директор ГП «СЕТАМ» Виктор Вишнёв.
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