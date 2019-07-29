Украинцы стали активнее класть средства на депозиты и брать кредиты в банках

Во втором квартале 2019 года объем депозитов населения в банках вырос на 5,9%, а объемы кредитов, которые украинцы брали в банках – на 6,6%.

Такие данные приводит Национальный банк Украины.

В Нацбанке зафиксировали:

рост объемов депозитов бизнеса – на 1,9%,

ставки по этим депозитам уменьшились до 13,4% годовых.

Доля иностранной валюты выросла в средствах бизнеса и сократилась в средствах населения. Уровень долларизации депозитов на конец квартала составил 40,7%.

Наращивание депозитов позволило банкам увеличить объемы кредитования. Сейчас кредиты, которые банки выдают населению, являются самой прибыльной деятельностью банков, которая обеспечивает им львиную долю доходов.

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