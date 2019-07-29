0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 60 0

Украинцы стали активнее класть средства на депозиты и брать кредиты в банках

Украинцы стали активнее класть средства на депозиты и брать кредиты в банках

Во втором квартале 2019 года объем депозитов населения в банках вырос на 5,9%, а объемы кредитов, которые украинцы брали в банках – на 6,6%.

Такие данные приводит Национальный банк Украины.

В Нацбанке зафиксировали:

  • рост объемов депозитов бизнеса – на 1,9%,
  • ставки по этим депозитам уменьшились до 13,4% годовых.

Доля иностранной валюты выросла в средствах бизнеса и сократилась в средствах населения. Уровень долларизации депозитов на конец квартала составил 40,7%.

Наращивание депозитов позволило банкам увеличить объемы кредитования. Сейчас кредиты, которые банки выдают населению, являются самой прибыльной деятельностью банков, которая обеспечивает им львиную долю доходов.

Кстати, благодаря программе «Бонус к депозиту» от Finance.ua у наших читателей есть возможность получать ощутимую прибавку к процентной ставке в банке, участвующем в программе.

Для участия в программе нужны всего три шага.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.