В полиции рассказали, где угонщики прячут краденые авто

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Чаще всего автомобили угоняют со стихийных автостоянок, а вот местами отстоя могут служить и парковки многоэтажек.
Об этом УНН сообщили в ответ на журналистский запрос в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины.
“Анализ показывает, местами совершения угонов автотранспорта преимущественно являются стихийные автостоянки и улицы с наиболее развернутой дорожно-транспортной инфраструктурой, а именно столица и областные центры, где преступники угоняют автомобили с парковок торговых центров и мест досуга в дневное и вечернее время суток, путем сканирования и ретрансляции сигнала ключа автомобилей, оборудованных штатной (заводской) системой защиты от угона, после чего угнанный автомобиль перегоняют в место отстоя”, – сообщили в Департаменте.
Местами для отстоя авто могут быть “парковки многоэтажек, стоянки, СТО, гаражно-строительные кооперативы, паркинги, придорожные парковки и прочее”.
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