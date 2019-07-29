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«Дочка» девелопера Arricano получила первый кредитный транш в $6,8 млн от «Ощадбанка»

«Дочка» девелопера Arricano получила первый кредитный транш в $6,8 млн от «Ощадбанка»

Компания Arricano Real Estate сообщила, что ее дочерняя компания Comfort Market Luks LLC получила первый кредитный транш в размере $6,8 млн от «Ощадбанка».

Об этом говорится в соответствующем сообщении на Лондонской фондовой бирже (LES).

После объявления от 26 июля 2019 года, Comfort Market Luks LLC, которая управляет торгово-развлекательным комплексом «Проспект», получила кредитный транш после удовлетворения соответствующих условий прецедента.

До этого компания сообщила о своем намерении продать два торгово-развлекательных комплекса в Запорожье и Кривом Роге.

Девелопер уточнил, что уже достигнуты предварительные договоренности с Dragon Capital Investments Limited и другими компаниями по поводу продажи региональных объектов.

Полученные от сделки средства компания планирует направить на развитие портфеля и усиления своих позиций.

По материалам Mind
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